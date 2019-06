Torino Primavera, Coppitelli: «Non ditemi che siamo solo carattere». Il tecnico granata parla dopo la semifinale persa contro l’Atalanta

(dal nostro inviato) – Presentatosi in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Atalanta, Federico Coppitelli – tecnico del Torino Primavera – ha parlato in questi termini del match.

Le sue parole: «Il Torino non muore mai ma non non siamo solo forza caratteriale. Questo concetto è stato marcato un po’ troppo. Ragioniamo sembra con un’idea verticale e intensa. Abbiamo giocato contro una squadra importante con giocatori importanti».