Torino, Quagliarella: «Ad inizio anno pensavo questo»

Fabio Quagliarella, ex attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della gara contro l’Empoli al Castellani. Queste le dichiarazioni dell’ex centravanti.

TORINO – «Per come era partito il Torino a inizio stagione lo ritenevo la possibile sorpresa della stagione, mi piaceva molto come stava giocando. Non so se dopo l’infortunio di Zapata è successo qualcosa, ma un infortunio di un singolo compagno non dovrebbe essere sufficiente. Oggi riposa Che Adams, a volte una panchina ti fa rimettere le idee a posto, ci sarà Karamoh che potrà aiutare Sanabria a far sì che la squadra possa riprendere il cammino»