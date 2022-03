Torino, Ricci in gol con l’U21: ora vuole prendersi anche i granata

Samuele Ricci salva l’U21 contro il Montenegro e ora vuole prendersi anche il Torino in questo finale di campionato

Samuele Ricci è stato uno dei colpi del Torino del mercato invernale. Un acquisto in prospettiva di un ragazzo che ha già fatto vedere all’Empoli tutte le sue doti.

In questa sosta il centrocampista è stato chiamato da Nicolato in U21 e contro il Montenegro ha trovato il gol del pari finale. Una rete importante per la fiducia del ragazzo che ora è carico di tornare alla base e conquistare anche Torino. Lo scrive Tuttosport.