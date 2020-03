Torino, ricorre la nascita del presidentissimo Ferruccio Novo: il patron del Grande Torino nacque nel 1897

Il 22 marzo 1897, a Torino, nasce Ferruccio Novo. Destinato a diventare, mezzo secolo più tardi, il presidentissimo granata per eccellenza. Il creatore, in qualche modo, dell’immortale Grande Torino.

Come recita la nota sul sito ufficiale del Torino, infatti, «è lui che costruisce, pezzo dopo pezzo, il meraviglioso mosaico degli Invincibili. Pure lui avrebbe dovuto aggregarsi alla squadra in partenza per la fatale trasferta portoghese, ma una banale indisposizione del giorno prima glielo impedì. Di fatto si salvò, ma chi lo ha conosciuto giura che sul colle di Superga se n’è andata anche una parte della sua vita».