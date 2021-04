Torino, Rincon: «Derby? La maglia della Juve non è speciale per me»

Rincon parla in vista del derby contro la Juventus: ecco le parole del centrocampista del Torino, ex bianconero sulla stracittadina

Tomas Rincon, centrocampista del Torino, ha parlato a Tuttosport in vista del derby contro la Juventus.

JUVE – «Quando sono arrivato la gente mi guardava sospettosa, ma sapevo che avrei potuto fare un percorso importante qui e che avrei guadagnato la fiducia e l’affetto dei tifosi. La loro maglia per me non è particolarmente speciale, mi stimola solo perché è il prossimo avversario del Toro. È la maglia di un avversario».

GOL – «Mi manca. In passato non ho mai segnato tantissimo, ma ogni tanto ne facevo anch’io quando giocavo da mezzala avanzata. Avevo più occasioni. Quest’anno sono ancora a zero. Mi manca, sì. Tante volte dovremmo tirare di più da fuori. Speriamo di tornare a segnarne uno presto. Con la Juve sarebbe il massimo».