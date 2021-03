Torino, Rincon: «Proveremo in tutti i modi a battere la Juventus»

Tomas Rincon, centrocampista del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby con la Juve

Oltre a Juan Cuadrado, anche Tomas Rincon era presente al Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S.Anna per un incontro denominato “La sfida del Covid nello Sport“. Queste le sue parole.

COVID – «Col Covid è cambiata la vita di tutti quanti, stiamo vivendo un mondo particolare, diverso da due anni fa. Dobbiamo adattarci e trovare la gioia nelle piccole cose. Da un anno e qualcosa è cambiata la vita di tutti. Assenza dei tifosi? È brutto. Non è il calcio che sognavamo. Ci piace la gente, ci piacciono gli stadi pieni. Ma la priorità è la salute. Devi trovare stimoli e motivazioni perché i tifosi ti danno una grande spinta. Speriamo tornino presto. Dico a tutti i ragazzi che ci ascoltano di avere pazienza.

DERBY – «Ci stiamo lavorando, sappiamo che importanza ha per i nostri tifosi e per la classifica che abbiamo. È una partita stimolante, proveremo in tutti i modi a cercare una vittoria in casa che ci manca da tanto. Spaventato? Mai, le paure nella vita sono altre. Sono stimolato e abbiamo voglia di giocare e di battere un avversario importante. Come squadra affrontiamo una partita difficile. Metterò tutto quello che posso dare, serve una grande partita. Cuadrado ci martella sempre. Passaggio alla Juve? soprattutto all’inizio non è stato semplice. Poi con lavoro e disciplina sono entrato nei cuori dei tifosi granata, ho iniziato a sentire il loro affetto. Sono stato accolto bene da società e compagni».