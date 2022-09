Toro, risveglio in alto e soddisfazione per i giovani Schuurs e Ilkhan

Il Torino si è issato al quarto posto, si gode i gioiellini e si proietta verso il big-match contro l’Inter

Il Torino si è risvegliato tra le grandi, i granata si godono la classifica. Il successo contro il Lecce ha permesso di agganciare Udinese e Roma alle spalle della capolista Atalanta e del tandem Napoli-Milan. Una vittoria dedicata al tecnico Juric, messo fuori causa da una polmonite, e che porta la firma di Vlasic, il croato che ha avuto un impatto devastante sulla serie A.

Il presidente Urbano Cairo, però, frena i facili entusiasmi: «Piedi per terra, siamo appena alla quinta giornata e il campionato è ancora lungo» ha precisato il numero uno del club di via Arcivescovado. Intanto, però, di motivi per sorridere ce ne sono davvero tanti.

Giovani promesse

La linea verde sta dando i suoi frutti, contro il Lecce c’è stata una piacevole conferma e una sorprendente scoperta. Schuurs in difesa ha già fatto il veterano, Ilkhan in mezzo al campo ha giocato con la tranquillità dei più esperti: 40 anni in due, il Toro può coccolarsi i due gioiellini di proprietà. Perché l’olandese è arrivato a titolo definitivo dall’Ajax, il turco è stato prelevato facendo scattare la clausola da oltre quattro milioni di euro, così i granata provano già a proiettarsi nel futuro.

«Ha grande capacità di apprendimento e sta crescendo bene ma diamogli tempo, ha lavorato solo 20 giorni con il mister» i complimenti del patron a Schuurs; «Ha giocato in Turchia partite pesanti e derby importanti, credevamo potesse reggere l’urto ed è un ragazzo che apprende in fretta» ha detto il vice-allenatore Paro su Ilkhan. Ora il Toro e i suoi giovani saranno attesi da esami più probanti, già a partire da sabato prossimo.

Sfida all’Inter

E’ tra le big ad aver convinto meno, con già due sconfitte sul groppone e la delusione vissuta nel derby di Milano. I granata cercheranno il colpaccio a San Siro contro l’Inter, consapevoli che la formazione di Inzaghi ha subito ben otto gol nelle prime cinque giornate.

«Ci aspetta una grande squadra come l’Inter e ci misureremo» ha detto Paro sulla marcia di avvicinamento alla sfida al Meazza; «Vogliamo fare una grande partita, che ci dia conferme su risultati e qualità» l’eco del presidente Cairo. Nella speranza che i granata riescano anche ad avere la loro guida, con Juric che proverà il recupero lampo dalla polmonite per essere in panchina a San Siro.