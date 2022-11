Torino, da dicembre ritiro in Spagna e amichevoli di livello

Il Torino partirà a inizio dicembre per il ritiro e volerà in Spagna dove per Juric e i suoi ragazzi sono previste due amichevoli importanti

Dal 7 al 18 dicembre i granata saranno a Murcia, nel mezzo le partite con Valladolid e Lille, poi il rientro in Italia dove il 23 dicembre ci sarà un’altra amichevole a Torino con avversario da definire e poi il 28 un test a Monza. Il Torino ha deciso di prepararsi così in vista del rientro in campo previsto per gennaio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.