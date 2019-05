Mercoledì c’è stata la consegna delle chiavi: il Robaldo sarà la nuova casa del vivaio granata. Cairo investirà ben 4 milioni di euro

Il Torino di Urbano Cairo mette finalmente le mani sulle chiavi del Robaldo. Dopo l’infinito iter burocratico (iniziato a marzo 2016), il mondo granata vede finalmente la luce e presto avrà il suo personale centro giovanile. Il viaggio, in realtà, è ancora lungo: i lavori dovrebbero iniziare a luglio 2019 e l’inaugurazione potrebbe essere per la stagione 2020/2021.

Il patron granata investerà la bellezza di quattro milioni di euro per creare un vero e proprio paradiso del vivaio granata. Ci saranno cinque campi da gioco, tribunette, uffici e altre strutture di supporto. La Primavera non lascerà il Filadelfia per le partite ufficiali, ma avrà la struttura a disposizione per gli allenamenti. Gli altri settori, dalla Beretti in giù avranno finalmente la loro nuova casa.