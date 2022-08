Torino, Schuurs fa subito ben sperare: «Bravo nell’anticipo, partita molto buona»

Il neo difensore del Torino Schuurs è stato subito grande protagonista in granata nel match vinto contro la Cremonese

Perr Schuurs, neo difensore del Torino arrivato per sostituire Bremer, è stato subito grande protagonista in granata alla sua prima in Serie A nella vittoria in casa della Cremonese. Per Tuttosport, il centrale si è meritato un sonoro 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Dopo 10 minuti gran salvataggio su una ripartenza, davvero giocata beneaugurante. E infatti disputa una partita molto buona. Bravo nell’anticipo e nello scalare».