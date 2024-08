Torino, Schuurs NON si opera: le ultime NOVITA’ sul rientro in campo, cosa FILTRA

Le ultime sulle condizioni di Peer Schuurs, difensore centrale del Torino, dopo il grave infortunio al ginocchio

Secondo quanto riportato da La Stampa, Peer Schuurs avrebbe deciso di non sottoporsi ad un secondo intervento al ginocchio dopo un consulto medico a Londra. Per l’olandese erano infatti emersi nuovi problemi per la rottura del legamento crociato.

Nonostante questo apparente sospiro di sollievo, il rientro in campo è ancora lontano. Tanto che l’ex Ajax potrebbe essere per il nuovo tecnico Paolo Vanoli un primo colpo per il mercato di gennaio, più che una certezza per il presente del Torino.