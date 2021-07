Torino, Singo scherza su Juric: «Mi auguro di giocare»

Wilfried Singo, esterno del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club granata durante il ritiro estivo: le sue dichiarazioni

Wilfried Singo, esterno del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club granata durante il ritiro estivo. Le sue dichiarazioni.

JURIC – «È un grande motivatore, è molto bravo. Parliamo sempre con lui, speriamo di fare bene insieme. Mi ha detto di lavorare bene, mi auguro di giocare. C’è una bella atmosfera nello spogliatoio”.

OLIMPIADI – «Per me è una grande occasione, anche per la mia carriera. Siamo finiti in un girone molto duro, ci sono Germania e Brasile, ma vogliamo fare bene: in squadra con me ci saranno anche Kessie e Kouame che giocano in Serie A. Speriamo di portare la coppa a Torino».