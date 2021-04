Torino, tentazione tridente: Verdi con Sanabria e Belotti

Davide Nicola studia le mosse anti-Juventus e una di queste potrebbe essere il tridente offensivo con Belotti, Sanabria e Verdi

Meno uno al Derby della Mole tra Torino e Juventus e l’allenatore granata Davide Nicola sta studiando le mosse per mettere in difficoltà i bianconeri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico starebbe pensando di proporre dal primo minuto il tridente in attacco formato da Belotti, Sanabria e Verdi.

Nei pensieri di Nicola, infatti, c’è quello di approfittare delle difficoltà della difesa della Juventus che vedrà le assenze di Bonucci e Demiral causa Covid-19. C’è poi il motivo psicologico: ovvero far capire ai bianconeri di voler puntare sin da subito al bottino pieno.