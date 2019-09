Torino, Ujkani firma per un anno. Il giovane Gemello alla Fermana

Torino, Ujkani ha firmato per un anno. Completata la batteria dei portieri. Il giovane Luca Gemello si trasferisce alla Fermana

Il Torino si è assicurato Samir Ujkani come vice Sirigu. Il portiere kosovaro, proveniente dal club turco Rizespor, ha firmato nel pomeriggio il suo contratto coi granata per un anno. Completata in tal modo la batterie degli estremi difensori con Rosati come terzo.

L’ingresso dell’ex Palermo ha permesso alla società di cedere il giovane Luca Gemello alla Fermana. Il classe 2000 si trasferisce ufficialmente nel club marchigiano.