Torino, Ujkani: «Qui grazie alla storia. Sirigu? Portiere e uomo fantastico»

Torino, Samir Ujkani parla della sua nuova esperienza in granata: «Sono qui grazie alla storia e alla società. Darò il massimo per la squadra»

Il nuovo portiere del Torino, Samir Ujkani, ha parlato in conferenza stampa per presentarsi da giocatore granata. Le sue parole:

«La storia, la tifoseria, la società mi hanno spinto a venire qui. Quando c’è stata questa possibilità ho detto subito al mio procuratore di andare avanti perché non vedevo l’ora di essere qua. Sirigu? È fantastico. E’ tra i portieri più forti della serie A. Ed è un uomo vero, lo conoscevo già da anni ma ora è cresciuto. Gerarchie? Giustamente le gerarchie erano da rispettare. Sono qua per farmi trovare pronto: non siamo in 11, ma in 25 a dare il massimo per la squadra».