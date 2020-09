Torino, un calciatore positivo al Covid-19

Il Torino ha comunicato che un calciatore è risultato positivo al Covid-19

Attraverso una nota ufficiale, il Torino ha comunicato che un calciatore della Prima Squadra è risultato positivo al Coronavirus dopo l’ultima sessione di tamponi. Ci sarebbe ora il rischio di un rinvio della partita contro l’Atalanta.

«Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo».