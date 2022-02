Torino, Vagnati: «Percorso ancora lungo, non abbiamo fatto nulla»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato nel pre partita della sfida contro il Venezia: ecco le dichiarazioni del tecnico

Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Torino-Venezia.

DICHIARAZIONI – «Dovevamo cambiare un po’ le sorti degli ultimi due anni del Torino, un periodo che non rappresentava questo club. Il mister ha dato subito segnali importanti, stiamo perseguendo insieme la stessa direzione. Ma il percorso è ancora lungo, non è stato fatto nulla. Dobbiamo arrivare il prima possibile in una zona di classifica e rimanerci, così da esprimere un calcio ancora più propositivo».