Il nuovo allenatore del Torino Paolo Vanoli pregusta il ritorno di un big granata, in bilico invece il futuro dell’uomo mercato Buongiorno

Meno di una settimana separa Paolo Vanoli dall’inizio ufficiale della sua esperienza alla guida del Torino. Se il contratto che legherà lo stratega di Varese al club granata è ‘scattato’ alla mezzanotte di due giorni or sono (lunedì 1 luglio), per il battesimo dell’ex Venezia con il campo bisognerà attendere l’8 dello stesso mese. In tale data infatti, i piemontesi si incontreranno a Filadelfia, tagliando così nel proprio centro sportivo i nastri della preparazione estiva e, di conseguenza, della nuova stagione.

A dire il vero però, in casa Torino c’è chi il ritiro pre-campionato l’ha già cominciato da un pezzo e non sembrerebbe aver alcuna intenzione di fermarsi. Di chi parliamo? Naturalmente di Per Schuurs, il lungodegente dell’arsenale sabaudo, alla prese con il recupero da un brutto infortunio che lo costringe ai box dallo scorso 21 ottobre. Il centrale olandese ha difatti trascorso gran parte del mese di giugno nella sala riabilitativa proprio al Filadelfia, con un unico e chiaro obiettivo: accorciare il più possibile i tempi di recupero dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro.

E non è un caso dunque, che alla sua prima visita nel quartier generale del Toro, Vanoli abbia incontrato Schuurs come primo giocatore della sua futura rosa. Plausibile, che proprio nell’occasione i due abbiano avuto modo di scambiarsi reciproche testimonianze di fiducia. La centralità del difensore nel 3-5-2 del Torino che verrà da parte dell’allenatore (che dovrebbe optare appunto per il tridente difensivo). La strenua volontà di rientrare quanto prima in campo per dare manforte alla causa granata da parte dell’ex Ajax.

Impossibile prevedere gli effettivi tempi di recupero per Schuurs. La seconda settimana di settembre potrebbe dimostrarsi una speranza piuttosto attendibile per lui, ma molto dipenderà dal prosieguo del percorso riabilitativo statuito con lo staff granata. Quel che è certo però, è che la determinazione palesata dall’olandese (che ricordiamo, ha rifiutato qualsivoglia proposta di mercato), non potrà che rivelarsi preziosa per Vanoli e staff. Specialmente in un reparto dove ora dopo ora diminuiscono le possibilità di permanenza di capitan Buongiorno.