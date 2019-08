Toro, Belotti fiducioso: «Faremo una grande stagione. Sul feeling con Zaza…»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Belotti ha espresso le sue sensazioni riguardo la stagione granata

Lunga intervista della Gazzetta dello Sport ad Andrea Belotti. Il capitano granata ha parlato delle ambizioni granata per questa stagione e del suo feeling con Zaza. Le parole di Belotti.

ELIMINAZIONE EUROPEA LEAGUE – «Guardiamo all’Atalanta. Fuori dall’Europa League ad agosto e ora in Champions. Ecco è quello che dobbiamo fare anche noi in questa stagione. Abbiamo dimostrato che le qualità ci sono».

NKOULOU – «Non so cosa sia successo tra lui e la società. Io come capitano del Toro lo tratterò come uno di noi, da uomo a uomo con rispetto e stima. È uno dei difensori più forti della Serie A e spero che se decide di rimanere con noi lo faccia con la testa giusta»

ZAZA – «Con Zaza ci conosciamo dalla Nazionale e avere una spalla come lui è importante per me. Mi trovo bene con Zaza, ci cerchiamo, abbiamo imparati i movimenti che fa uno e che fa l’altro. Questo è importante per l’affiatamento della squadra».