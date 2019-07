Toro-Debrecen, arriva l’ok della UEFA: disponibili 2000 biglietti in più

Saranno disponibili circa 2000 biglietti in più per la sfida di Europa League tra Torino e Debrecen al Moccagatta: arriva l’ok della UEFA

È arrivato l’atteso ok della UEFA circa la disponibilità di concedere circa 2000 biglietti in più per la sfida tra Toro e Debrecen di Europa League allo stadio Moccagatta di Alessandria.

Ecco il comunicato del Toro: «Per Torino-Debrecen, match valido per il secondo turno preliminare della Uefa Europa League, sono stati abilitati alla vendita circa 2.000 biglietti in più grazie all’autorizzazione da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza per l’utilizzo del Settore Curva Nord. Da questo momento sono dunque in vendita i tagliandi per questo settore».