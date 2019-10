Toro, l’ex difensore Cereser ha ricordato con delle belle parole Gigi Meroni a 52 anni dalla sua scomparsa: «Non gli mancava mai il sorriso»

Angelo Cereser ha militato nel Torino per la bellezza di 13 anni, in cui, complessivamente, è riuscito a raccogliere 226 presenze. L’ex difensore, durante gli anni di permanenza in granata, ha avuto modo di essere compagno di Gigi Meroni. A 52 anni dalla scomparsa dello storico numero 7, il veneto ha voluto ricordarlo con delle belle parole in esclusiva a CalcioNews24.com:

«Era semplice e sempre col sorriso, non gli mancava mai. Aveva in sé allegria e voglia di giocare a calcio. Come compagno era eccezionale, non si arrabbiava mai. Bisognava tutelarlo perché lo picchiavano, ma non si arrendeva e non si lamentava».

Poi, un filo di malinconia: «Era un bravo ragazzo che non ha finito la sua opera nel calcio, sarebbe diventato grande e sarebbe rimasto un grande personaggio per i giovani». I ricordi col sorriso tornano immediatamente: «Come lo definisco? Anticonvenzionale. Arrivava prima su tutto, anche nella moda. Si disegnava i vestiti, le cravatte, le camicie e i cappelli. Li faceva come gli americani, non li aveva nessuno. Li portava con classe, non ostentava».

