Toro, il tracollo di Empoli non intacca la fede dei tifosi

Ad Empoli, sotto lo sguardo attonito di migliaia di tifosi granata ,il Toro ha dovuto dire addio al sogno europeo.

A fine gara i giocatori, guidati da Belotti, hanno raggiunto il settore ospiti per ringraziare la Maratona itinerante per il sostegno, ricevendo in cambio solo applausi. La delusione, enorme per tutti, non ha cancellato un grande campionato, che si chiuderà comunque domenica con il record di punti per la società nell’era dei tre punti. I tifosi del Toro hanno capito il momento, e riconosciuto grandi meriti ad un gruppo che domenica verrà applaudito nell’ultima gara casalinga in uno stadio che si avvia al tutto esaurito.

Nella giornata di ieri i giocatori più attivi sui social, da Izzo a Rincon, passando per De Silvestri e Djidji, hanno voluto ringraziare i tifosi per l’affetto, promettendo un pronto riscatto per domenica con la voglia di essere protagonisti anche nella prossima stagione. Una simile compattezza ambientale nella recente storia granata non è certo una consuetudine, e unitamente al lavoro svolto da Mazzarri in questo campionato può rappresentare una solidissima base da cui ripartire. Perché se in questa stagione l’approdo in Europa non era nei programmi, come ribadito dal tecnico livornese a Empoli, l’anno prossimo il Toro si presenterà ai nastri di partenza del campionato con ambizioni ben più alte, e un posto nelle prime sei della classe come obiettivo minimo.