Toro, Mazzarri scopre l’abbondanza accanto a Belotti

Dopo mesi condizionati da infortuni e squalifiche, ora Mazzarri può scegliere tra Iago, Zaza e Berenguer per affiancare Belotti in attacco

Per settimane Walter Mazzarri ha dovuto fare i conti con infortuni e squalifiche che lo hanno costretto a schierare una formazione praticamente obbligata per il suo Toro. Ora il tecnico livornese si appresta ad affrontare il rush finale di un campionato che vede i granata ancora in corsa per l’Europa con la rosa quasi al completo. In Toscana mancheranno solo Ansaldi e Parigini, che proveranno a rientrare nell’ultima sfida stagionale con la Lazio di domenica prossima. Izzo ha smaltito la febbre, e questa settimana anche il giudice sportivo ha risparmiato i granata, che non hanno elementi squalificati.

Ma il reparto che ha sofferto di più nell’ultimo periodo è senz’altro quello offensivo, dove il lungo infortunio di Iago Falque e i turni di squalifica che hanno fermato prima Belotti e poi Zaza, hanno costretto Mazzarri a modificare l’assetto tattico. Berenguer ha saputo sfruttare l’opportunità, e sta disputando un finale di stagione da incorniciare, ma ora la concorrenza per un posto accanto a Belotti si è fatta spietata. La sfida di domenica scorsa ha visto Iago e Zaza tornare protagonisti, e porre una seria candidatura per una maglia da titolare. Lo spagnolo è stato il regista offensivo della squadra svariando su tutto il fronte d’attacco, mentre la punta lucana ha realizzato un gol e collezionato diverse palle gol in coppia con il Gallo, che ha cantato due volte. La tentazione di riproporre una coppia pesante in attacco è forte, ma probabilmente Mazzarri punterà almeno inizialmente su Berenguer. A gara in corso però il tecnico livornese potrà finalmente contare su alternative di livello, che troppo spesso gli sono mancate. Senza dimenticare che finalmente è tornato a disposizione il capocannoniere del campionato Primavera Vincenzo Millico, su cui il Toro è pronto a puntare per il futuro, ma che ha dimostrato di poter essere un risorsa importante anche per il presente.