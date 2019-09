Toro: Nkoulou temporeggia, Lyanco pronto a soffiargli il posto

Mentre la matassa Nkoulou appare ancora lontana dal dipanarsi, Lyanco torna in campo ed pronto a prendersi una maglia da titolare

Mentre il caso Nkoulou vive un’altra giornata turbolenta, il Toro si gode le buone notizie che riguardano Lyanco. Per un difensore, il camerunese, per cui il ritorno in campo appare ancora un’incognita, il brasiliano è ormai pronto a unirsi al gruppo a disposizione di Mazzarri. Nella scorsa notte infatti Lyanco ha giocato con la nazionale olimpica verdeoro, restando in campo un’ora. La gara ha visto il Brasile imporsi 2 a 0 sulla Colombia, realizzando entrambe le reti con Pedrinho e Cunha nel primo tempo, in cui il granata era in campo. L’infortunio muscolare accusato a luglio sembra ormai un ricordo, e già per la ripresa con il Lecce Lyanco può rappresentare una risorsa importante.

Il Toro ha investito tanto sul difensore, aspettandolo a lungo e standogli accanto in ogni infortunio. A San Paolo con il brasiliano è volato il preparatore atletico del Toro Solustri, proprio per monitorare i progressi del giocatore. Con Nkoulou fuori dai giochi, Lyanco è la miglior soluzione possibile per rimpiazzare il camerunese, come il campo ha dimostrato ampiamente. Nella stagione scorsa infatti l’ex San Paolo ha giocato sei mesi da centrale della difesa a tre del Bologna, ergendosi tra i protagonisti del sensazionale girone di ritorno rossoblu. Il passaggio di consegne non era certo in programma in tempi così brevi, ma ora Lyanco appare davvero pronto a prendersi un posto importante nella storia granata, di cui può essere un cardine per molti anni.