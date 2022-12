Tottenham, Conte: «Troppo presto per ricominciare a giocare»

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Tottenham, sul ritorno in campo della Premier League dopo la pausa

Antonio Conte ha parlato alla viglia del Boxing Day tra Tottenham e Brentford. L’allenatore ha criticato la scelta della Premier League di tornare subito in campo dopo il Mondiale.

PAROLE – «Anche se dovrei essere contento perché ben dodici dei miei giocatori erano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualche trofeo. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top. I giocatori rimasti qui lavorano da quattro settimane e ora sono in un’ottima condizione fisica, sicuramente stanno meglio dei reduci dal Qatar».