Tottenham, la crisi non si ferma: ko in casa contro il Leicester e la zona retrocessione è ad appena 8 punti

Tottenham in caduta libera: ancora una sconfitta in Premier League per gli Spurs, sempre più vicini alla zona retrocessione

Continua la grave crisi di risultati del Tottenham: la squadra di Postecoglou conclude la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate e non trova più la vittoria che ora manca dal 15 dicembre contro il Southampton. Gli Spurs sono in 15ª posizione in Premier League e la zona retrocessione è a 8 punti, ma oggi contro il Leicester ha permesso ad una delle poche squadre sotto agli Spurs di accorciare.

In casa finisce 2-1 per le Foxes: Richarlison illude i londinesi che vengono poi recuperati dai gol di Vardy e El Khannouss. I risultati che stentano ad arrivare in Premier però non mancano nelle coppe: in Coppa di Lega deve disputare la semifinale di ritorno contro il Liverpool con due risultati disponibili su tre, mentre in Europa League al momento è qualificata tra le prime otto.