Tottenham, ecco il video del primo allenamento di Mourinho – VIDEO

Tottenham, “day one” per José Mourinho: ecco il video del primo allenamento degli Spurs condotto dallo Special One – VIDEO

Aria di rinnovamento all’Enfield Training Centre, centro sportivo del Tottenham. Nella giornata odierna, José Mourinho, nuovo tecnico degli Spurs, ha diretto il suo primo allenamento.

Pare che i giocatori rippngano grande fiducia nello Special One, chiamato a risollevare la squadra. L’esordio in panchina è fissato a sabato, nella gara contro il West Ham in Premier League.