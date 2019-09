Tottenham, Kane brilla in Nazionale. Anche gli Spurs necessitano il bomber

Tottenham, Harry Kane abbatte la Bulgaria con una tripletta. I suoi gol adesso servono agli Spurs per cambiare marcia

Harry Kane ha realizzato una tripletta nell’ultima partita dell‘Inghilterra contro la Bulgaria. L’attaccante ha fatto stropicciare gli occhi a tutti i tifosi presenti a Wembley. In quello stadio, di partite, ne ha giocate parecchie. E di gol ne ha realizzati altrettanti. In attesa del New White Hart Lane, è stata quella la casa del Tottenham negli ultimi anni.

Proprio gli Spurs non hanno vissuto un inizio di stagione proprio brillante. Appena una vittoria, quella al debutto contro l’Aston Villa in b, poi due pareggi e una sconfitta. Un bottino un po’ avaro, considerato che lo stesso club veniva da una finale di Champions. Per rialzarsi del tutto il Tottenham ha bisogno sicuramente del suo attaccante di punta. Il tempo di brillare un altro po’ in Nazionale, poi tornerà ad aiutare i suoi compagni.