Tottenham Liverpool, vittoria allo scadere per gli Spurs in Coppa di Lega: partita segnata dal malore di Bentancur

Finisce con una vittoria degli Spurs Tottenham Liverpool, semifinale d’andata di Coppa di Lega: gara condizionata dal malore di Bentancur

Tottenham Liverpool, semifinale d’andata di Coppa di Lega, finisce con un la vittoria degli Spurs. La sfida del Tottenham Stadium è stata ampiamente condizionata da Rodrigo Bentancur: l’uruguaiano ex Juve è svenuto nei primissimi minuti di gioco. Dopo qualche minuto in cui lo staff medico degli Spurs ha portato il primo soccorso, il calciatore ha lasciato il campo in barella al quarto d’ora, tra gli applausi dei tifosi, molto spaventati, di entrambe le squadre. Con un comunicato seguente il club ha poi rassicurato tutti: Rodrigo era sveglio e cosciente.

Al suo posto è entrato Brennan Johnson. Nonostante si siano affrontati i due migliori attacchi della Premier League, le due squadre – probabilmente ancora sconvolte per quanto successo a Bentancur – la partita è stata per ampia parte ancorata sullo 0-0: solo nel finale un gol di Lucas Bergvall ha permesso agli Spurs di portarsi in vantaggio in vista del ritorno del 6 febbraio.