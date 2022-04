Tottenham, Memphis Depay non è una priorità per il prossimo mercato

Si raffreddano le voci di mercato che vedono il club londinese sulle tracce del fantasista olandese del Barcellona

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Memphis Depay non è una priorità per il mercato del Tottenham. Il giocatore olandese non è in cima alla lista del gradimento del club londinese, ma non è detto che i discorsi tra le due parti non possano proseguire.

Il giocatore è stato accostato recentemente anche alla Juventus, come eventuale rimpiazzo di Paulo Dybala.