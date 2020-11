Tottenham, Mourinho: «Contro l’Anversa è stata colpa mia»

Jose Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato in vista della gara contro il Ludogorets: ecco le parole del portoghese

Jose Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Ludogorets.

«Certo che proveremo a vincere la partita. Non credo che contro l’Anversa siano stati i giocatori, è stato l’atteggiamento e il modo in cui abbiamo affrontato la partita. Do la colpa a me stesso. Abbiamo affrontato seriamente le partite ad eliminazione diretta, ma forse questa volta non abbiamo sentito la pressione del knockout e poi la fase a gironi è diversa. Ma forse stavamo aspettando la vittoria che sarebbe arrivata piuttosto che provarci realmente».