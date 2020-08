Tottenham, Mourinho vuole riportare Bale a Londra

José Mourinho avrebbe chiesto al Tottenham l’acquisto di Gareth Bale

L’avventura di Gareth Bale al Real Madrid è ormai finita. Il calciatore è praticamente un separato e difficilmente vedrà il campo restando in Blancos. Ma in suo soccorso potrebbe arrivare il Tottenham, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

Come riportato da Cuatro, infatti, José Mourinho avrebbe chiesto alla dirigenza Spurs di riportare Bale a Londra come rinforzo in vista della prossima stagione. Un ritorno che farebbe bene sia al gallese che alla squadra inglese.