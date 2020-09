Il Tottenham ha tentato il blitz per Andrea Belotti: l’offerta degli inglesi non ha convinto il club granata

Il Tottenham ha effettuato un sondaggio per Andrea Belotti, presentando un’offerta ufficiale al Torino sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 50 milioni.

Come riportato da Sky Sport, il club granata non ha preso in considerazione la proposta dell’attaccante, che partirebbe solamente a titolo definitivo.