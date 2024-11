Tottenham-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al New White Hart Lane andrà in scena la sfida di Europa League Tottenham-Roma: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al New White Hart Lane di Londra si giocherà la gara valevole per il quinto turno del girone di Europa League tra Tottenham-Roma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. Allenatore: Postecoglou.

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Koné, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Orario e dove vederla in tv

Tottenham-Roma si gioca alle ore 21.00 di giovedì 28 novembre per il quinto turno del girone di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.