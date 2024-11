Tottenham Roma, Postecoglou: «Mai stato vicino all'Italia»

Il tecnico del Tottenham ha parlato in occasione della sfida tra gli Spurs e la Roma, valida per l’Europa League

Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra gli Spurs e la Roma di Claudio Ranieri. Queste le sue dichiarazioni in vista del big match di Europa League.

ITALIA – «Non ci sono mai stato vicino. C’è sempre stata una connessione. Provenendo dall’Australia, specialmente da Melbourne, c’è una comunità italiana molto forte e appassionata di calcio. C’è sempre stato un interesse per il calcio italiano, che ha attraversato varie fasi, dai grandi giorni del Milan e così via. Molti dei migliori giocatori stranieri al mondo giocavano in Italia. Non ho mai avuto una squadra in Italia, ma ho sempre amato Arrigo Sacchi. È stato uno dei geni del calcio italiano»

CALCIO ITALIANO – «Ho sempre avuto un interesse per il calcio italiano e questo interesse è stato a diversi livelli, ma sai sempre quando giochi contro squadre italiane, perché sono così appassionati di calcio, e questa passione si riflette sempre nelle loro squadre. Non sono mai stato vicino ad andare in Italia, ma amo il paese, amo il cibo e amo il calcio»

VICARIO – «Ingaggiare uno svincolato? No, non succederà. Per questo abbiamo una rosa di giocatori. Non penso che ingaggiare un portiere svincolato ora possa aiutarci. Se non avessi incluso Fraser nella lista per la competizione europea, quella sarebbe stata una decisione radicale»

PORTIERI – «Quando hai solo due portieri e non possono giocare in Europa, allora ci penseresti, ma a meno che non succeda qualcos’altro, abbiamo quattro portieri. Il giovane Gunter, che per la verità è stato infortunato e non è pronto, ma Fraser lo conosco da molto tempo ed è un carattere molto forte all’interno del gruppo e pronto a giocare. Austin sta migliorando continuamente. Whiteman è anche lui al club da un po’ e per qualsiasi cosa venga richiesto, la capacità di allenamento che portano, siamo più che capaci con quello che abbiamo»