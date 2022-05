Totti: «Ho parlato con Dybala? Ni, lui con la dieci mi andrebbe bene»

Le parole di Francesco Totti su Dybala e sulla vittoria del Milan: «Maldini è stato per molti anni fuori dal Milan, gli faccio i complimenti»

Intervistato da Sky Sport durante l’Integration Heroes Match, Francesco Totti ha parlato di Dybala e non solo.

DYBALA – «Ho parlato con Dybala? Ni, alcuni momenti sì, alcuni no. In campo ci troviamo bene, ma se giocassi ancora la dieci non gliela potrei dare. Se la volesse ben volentieri. Parlare con la dirigenza della Roma? Tastiamo il terreno. Sarò a Tirana per la finale, da tifoso si va ovunque per la Roma».

MILAN – «Maldini è stato per molti anni fuori dal Milan, quasi dieci, ho ancora tempo. Gli faccio i complimenti per l’ottimo lavoro e sono contento per lui. Ibrahimovic: una scelta che spetta a lui, certo che se dopo ogni partita deve fermarsi una decina di giorni… il fisico a 40 anni è diverso. La scelta decisiva è la sua. É importante quando decidi di ritirarti e hai l’appoggio dell’allenatore».