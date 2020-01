Totti a Linea Diletta: «Senza i social il gruppo era più unito» – VIDEO

È uscito un nuovo estratto dell’intervista fatta da Diletta Leotta a Francesco Totti: ecco le parole dell’ex capitano giallorosso

Durante la lunga intervista di Diletta Leotta a Francesco Totti e disponibile su DAZN, l’ex capitano giallorosso ha toccato anche l’argomento social. Ecco cosa ha detto.

«Il cambiamento per me è stato negativo. Prima c’era più spontaneità e dialogo. Ognuno andava nelle altre camere a giocare a carte a play. Ora con i social uno sta in camera sua su Instragam. A me viene la depressione»