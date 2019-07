Trapani, ufficiale l’arrivo del portiere Carnesecchi dall’Atalanta: i dettagli

Trapani, ufficiale l’arrivo di Marco Carnesecchi dall’Atalanta: ecco la formula alla base del trasferimento ai siciliani

Il Trapani di Baldini ha un nuovo portiere. La società siciliana comunica di aver acquisito in prestito il portiere Marco Carnesecchi dall’Atalanta. Il classe 2000 è reduce da un’ottima prestazione con la Nazionale Under 20 al Mondiale giocato in Polonia.

La formula di trasferimento è quella del prestito secco. Carnesecchi è sicuramente un prospetto interessante ed è stato uno dei punti fermi della Primavera bergamasca.