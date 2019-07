Trezeguet Sampdoria: come gioca il talento egiziano

La Sampdoria è forte su Mahmoud Hassan Trezeguet, giocatore del Kasimpasa. E’ il profilo che serve a Di Francesco

Di Francesco utilizza un calcio molto diverso rispetto a quello di Giampaolo, in cui le fasce hanno molta più importanza nello sviluppo. Ecco perché si sta allestendo una rosa a lui funzionale.

L’interessamento della Sampdoria per Trezeguet non è quindi casuale. Si tratta del classico attaccante esterno da 433, bravo nel dribbling e nell’associarsi col terzino che si sovrappone. In grado di giocare in entrambi i lati, riceve palla in posizione defilata (un qualcosa che manca al Doria) e ha spiccate doti nella rifinitura. Segna e fa segnare.