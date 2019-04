Il Napoli ha messo gli occhi su Trippier. Il giocatore del Tottenham può andare via a fine stagione: le ultimissime

Il Napoli tenta il colpo in Premier League. Il club azzurro cerca un terzino e ha messo gli occhi su Trippier, 28enne di proprietà del Tottenham. Primi sondaggi, idee concrete. Il club di De Laurentiis cerca un terzino destro e ha avviato i primi contatti ma attenzione alla concorrenza del Manchester United.

Venticinque presenze in stagione. Un calciatore dai piedi buoni e con il vizio del gol: in stagione ha segnato su calcio di punizione, ripetendo quanto accaduto al Mondiale, è stato lui infatti a segnare in semifinale contro la Croazia. Il Napoli vuole un nuovo laterale destro: la prima idea per la nuova stagione è Trippier del Tottenham.