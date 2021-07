Trofeo Gamper, niente Camp Nou per Barcellona e Juve: i dettagli

Barcellona Juve Trofeo Gamper, niente Camp Nou: scelto il nuovo impianto. E gli spettatori… Le ultime novità

Il portavoce del governo spagnolo, Patricia Plaja, ha parlato in conferenza stampa, annunciando importanti novità in vista del Trofeo Gamper tra Barcellona e Juve, in programma l’8 agosto alle 21.30. Per via delle limitazioni causa Covid, il match non si disputerà più al Camp Nou bensì all’Estadi Johan Cruyff, impianto che ospita i match della squadra B e della selezione femminile.

Questo cambio di location permette anche la presenza di 3000 spettatori che assisteranno all’incontro, visto che inizialmente il Barça pensava di giocare al Camp Nou, approfittando del fatto che la partecipazione finora consentita ad eventi sportivi e culturali con più di 15.000 persone era salita al 20% della capienza. Il Dipartimento della Salute, poi, aveva informato il club che ciò non sarebbe stato possibile.

