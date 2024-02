Troost-Ekong: «L'atteggiamento di Dia alla Salernitana...»

William Troost-Ekong, difensore del PAOK, ha parlato a TuttoSalernitana dei comportamenti di Boulaye Dia in granata

PAROLE – «Ha fatto una grande stagione e posso capire la sua volontà. È un giocatore forte, un lavoratore. Non so nello specifico cosa sia successo, ma quando arriva una offerta è difficile resistere. Quando un atleta ha la testa da un’altra parte, è giusto lasciarlo andare. E, secondo me, aveva già un accordo verbale con la società. Era impossibile pensare di riprendere il cammino come nulla fosse successo».