Tsadjout: «Milan bello da vedere. Futuro? Non ho parlato con nessuno»

Frank Tsadjout, attaccante del Milan in prestito per questa stagione al Cittadella, ha rilasciato qualche dichiarazione in esclusiva ai microfoni di MilanNews 24. Cresciuto facendo la trafila nel settore giovanile rossonero dai pulcini fino alla Primavera, Tsadjout ha poi giocato l’anno scorso ai belgi dello Charleroi prima dell’esperienza in Serie B, dove sta disputando un’ottima stagione.

Riguardo il tuo futuro, hai già avuto modo di parlare con la dirigenza circa la prossima stagione ed un tuo possibile ritorno in pianta stabile al Milan?

«Per il momento non ho ancora parlato con nessuno. Adesso sono molto concentrato sul campo e su questa esperienza che sto vivendo, sono molto entusiasta. Sicuramente poi a fine campionato si avrà modo di parlare ma quello che succederà l’anno prossimo passerà anche da queste ultime partite che restano, quindi cerco di dare il massimo e poi si vedrà».

Da tifoso rossonero, come giudichi la stagione del Milan fin qui?

«Sicuramente è una stagione entusiasmante che è anche il continuo di ciò che si era visto dopo il lockdown. È una squadra che vince e convince ed è bella da vedere. I tifosi, che negli ultimi anni hanno sofferto e non poco, si meritano una stagione del genere. Nonostante alcune recenti critiche, la squadra ha mantenuto un’identità ben precisa grazie al lavoro di mister Pioli che ha poi permesso di sopperire a diverse assenze. Altre squadre in mancanza di un giocatore del calibro di Ibrahimovic avrebbero subito un tracollo, cosa che al Milan non è successa perché le basi erano solide. Da tifoso spero continuino così, poi tra qualche partita vedremo nel complesso come sarà andata la stagione».