Tudor, dopo Lazio-Juve: «Li abbiamo battuti due volte»

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato a Mediaset al termine della gara contro la Juve di Coppa Italia

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato a Mediaset al termine della gara contro la Juve di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:

VITTORIA AMARA – «Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo non è bastata. Facciamo i complimenti a loro, ma anche i ragazzi, che ci hanno provato fino alla fine. Ci sono tante belle cose nella gara, mentalità contro un avversario di livello. Mi spiace per i ragazzi, ci credevano e siamo usciti per un gol. Dobbiamo recuperare bene per la gara di sabato. I ragazzi hanno dato tutto, sono andati oltre. »

CRESCITA – «Noi volevamo rinfrescare con i cambi, ce l’abbiamo messa tutta. Dispiace. La strada è giusta, abbiamo vinto 2 volte su 3 contro la Juve. Non siamo passati, ma sono soddisfatto della crescita di questi ragazzi. Siamo a buon punto»

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24