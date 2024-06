Turchia, la polemica dei media: «Come fa a non farlo giocare?»

Polemica in Turchia per le ultime sconfitte prima degli Europei: Montella nel mirino della critica per le scelte di formazione

In Turchia l’avvicinamento all’inizio degli Europei è visto dai tifosi e dalla stampa con molta apprensione. Nelle ultime uscite la nazionale guidata da Vincenzo Montella ha perso contro Ungheria, Austria e Polonia e pareggiando 0-0 con l’Italia.

Ai media turchi, come riportato da Marca, in particolare non è piaciuta la gestione del ct di Arda Guler, stella della squadra e sempre subentrato a partita in corso. La decisione di non schierarlo titolare non piace ai giornali del Bosforo, che criticano il CT di voler rinunciare all’unico giocatore di fantasia, escluso Yildiz, a disposizione in avanti.