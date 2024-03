Turchia, il Fenerbahce minaccia il ritiro dal campionato

Il Fenerbahce, dopo l’invasione di campo e l’aggressione dei tifosi del Trabzonspor minaccia il ritiro dal campionato

Clamoroso in Turchia: il Fenerbahce minaccia di ritirarsi dal campionato. La decisione è arrivata dopo la partita dei gialloblù di Istanbul contro il Trabzonspor, quando dopo il triplice fischio i tifosi avversari hanno invaso il campo e aggredito i calciatori e l’arbitro.

Per questo motivo, come ha comunicato la società sui propri canali social, il prossimo due aprile si terrà un’Assemblea Generale straordinaria in cui si discuterà delle «azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio dalla Super Lig, in base agli eventi accaduti nella partita giocata la notte del 17 marzo 2024 e i recenti eventi avvenuti nel calcio turco».