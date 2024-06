Turchia-Georgia 3-1: la chiude Akturkoglu nella porta vuota; buona la prima per Montella

Al Westfalenstadion, la prima giornata degli Europei tra Turchia-Georgia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Turchia-Georgia, valevole per la prima giornata degli Europei.

PRIMO TEMPO

É la Turchia a fare la partita nella prima metà di partita: la squadra di Montella si muove bene e tiene il pallone con sicurezza, grazie anche ai due baby Guler ed Yildiz. Proprio lo juventino serve Ayhan per la prima occasione della partita, che finisce sul palo. Risponde la Georgia con Mekvabishvili, con la sua conclusione deviata e Gunok mette in angolo. Al 25′ i turchi passano con la spelndida volée dell’ex Sassuolo Muldur. Il vantaggio dura però poco e al 32′ Mikautadze con un ottimo inserimento pareggia. Il gol dà fiducia a Kvara e compagni e ancora Mikautadze va vicino anche al raddoppio.

SECONDO TEMPO

La partita rimane divertente anche nella ripresa, con il ritmi che rimangono alti e la Turchia, dopo la sbandata nel finale di primo tempo, torna a macinare gioco. Prima occasione per il capitano Calhanoglou, che su punizione impegna Mamardashvili, che para con una mano. Il portiere georgiano però non può fare nulla al 66′ quando Arda Guler infila una conclusione magistrale dai 25 metri defilato sulla sinistra all’incrocio opposto. La Georgia sembra in affanno, ma quando arriva con Kochorashvili a calciare ci si mette la sfortuna e il suo pallone si stampa sul palo. Nel finale occasione per Yazici, entrato al posto di Guler, che ci prova di testa da pochi passi: ancora una volta ottimo Mamardashvili a mettere in corner. Nel finale ultimo assalto della Georgia, che fino all’ultimo spinge, ma al 6′ di recupero su un corner sale anche il portiere georgiano: pallone respinto e Akturkoglu a porta vuota insacca il definitivo 3-1

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Akaydin, Kadioglu, Bardacki, Muldur; Ayhan, Kokcu; Guler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz. CT: Vincenzo Montella.

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mikautadze. CT: Willy Sagnol