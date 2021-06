Turchia Italia, Florenzi sostituito all’intervallo: il motivo del cambio

La gara di Alessandro Florenzi è durata solo 45′: all’intervallo Roberto Mancini lo ha sostituito con Giovanni Di Lorenzo

Dura solo 45′ la gara di Alessandro Florenzi all’Olimpico di Roma contro la Turchia: una frazione di gioco caratterizzata dalla squadra di Gunes arroccata nella sua area. Difficile trovare spazi per l’Italia e dunque per l’esterno del PSG.

Al posto di Florenzi, all’intervallo, entra Di Lorenzo: apparentemente solo una scelta tecnica per dare più fisicità ma Rai Sport rivela come Florenzi abbia messo una borsa del ghiaccio sul polpaccio in panchina.