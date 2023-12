Turchia, Montella: «Calhanoglu? In questo momento è il miglior centrocampista d’Italia, forse del mondo»

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha parlato a margine del Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha parlato a margine del Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023.

PAROLE – «Allenatori italiani all’Europeo? Siamo in 5, sicuramente siamo molto riconosciuti come categoria all’estero e questo fa piacere. In passato ho sempre fatto il tifo per gli italiani all’estero. Sul Girone dell’Italia non mi piace fare previsioni, non sta a me commentare. Calhanoglu? In questo momento è il miglior centrocampista d’Italia, forse del mondo. Intanto siamo felici come movimento. É la prima volta nella storia che vinciamo il girone qualificatorio. Ora c’è tempo per preparare l’europeo, é una competizione di alto livello e mi sembra ancora più livellata che in passato. Vogliamo fare bella figura. Sentiamo questa responsabilità, abbiamo giocato di recente in Germania e c’erano tantissimi tifosi. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri concittadini».