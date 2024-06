Turchia, Montella: «Contro l'Italia partita speciale, su Calhanoglu...»

Le parole di Vincenzo Montella, ct della Turchia, alla vigilia dell’amichevole contro l’Italia. Tutti i dettagli

Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra Italia-Turchia.

MOMENTO – «L’ultimo torneo non è stato positivo per noi, volevamo fare di più. Siamo invece molto felici di giocare questo Europeo in Germania, per noi sarà come essere a casa. Sul cambio dell’allenatore, ci sono nuove idee e nuovi movimenti. Il mister è sempre molto proiettato al lavoro e stiamo sempre molto concentrati, tanto che abbiamo chiuso parte degli allenamenti alla stampa per essere pochi e rimanere maggiormente concentrati. Vogliamo iniziare bene il nostro cammino contro la Georgia: sono sicuro che in questo modo la strada sarà in discesa».

ITALIA – «Sarà una partita intensa, tattica. Durante il match mi aspetto che la direzione tattica dell’avversario potrebbe cambiare e mi aspetto che la squadra sia in grado di adattarsi. Dobbiamo provare di trovare la nostra compattezza e il nostro spirito nazionalistico che abbiamo avuto nella mia prima parte di percorso».

CALHANOGLU – «Non tutti i giocatori sono arrivati nella medesima forma e non tutti hanno giocato lo stesso numero di partite. In particolare, tranne Chalanoglu che ha giocato praticamente tutte le partite nel Club, i nostri giocatori che hanno giocato all’esterno non contano lo stesso minutaggio. A parte questo, ho trovato tutti molto motivati e con grandi sogni. Purtroppo dovrò togliere qualche sogno a qualcuno e questo mi dispiace umanamente, ma è un mio dovere».